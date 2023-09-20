المدعي العام السويدي: من المتوقع أن يكتمل التحقيق في الهجوم على أنابيب "نورد ستريم" بحلول نهاية العام

اشار المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست، الى أن "من المتوقع أن يكتمل التحقيق في الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز "نورد ستريم" بحلول نهاية العام"، لافتا إلى أنه "الآن في مرحلة حساسة. نأمل في الانتهاء من التحقيق قريبا، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولن يحدث شيء في الأسابيع الأربعة المقبلة".

يذكر أن خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" في بحر البلطيق تعرض للتفجير في ايلول الماضي. وترجح التقارير الإعلامية وقوف أوكرانيا وراء العملية، فيما تنفي السلطات الأوكرانية ضلوعها في ذلك.

ونشر الصحفي الأميركي الشهير، سيمور هيرش، في الـ 8 من شباط الماضي، تحقيقا صحفيا في حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي وقعت في الـ 26 من ايلول 2022، يستند إلى معلومات استخبارية، قال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.