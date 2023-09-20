شكرا لقرائتكم خبر عن قديروف يرد على شائعات تدهور صحته: أنا حي وبخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشيشيان - رويترز

عرضت القناة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لرمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، مقطع فيديو الأربعاء يظهر فيه قديروف، ونفت تقارير على وسائل تواصل اجتماعي أفادت بتردي صحته.

وقديروف حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولدى سؤال الكرملين هذا الأسبوع حول تقارير ذكرت أن قديروف (46 عاماً) تلقى العلاج في أحد مستشفيات موسكو، قال إن ليس لديه معلومات عن الأمر.لكن مقطع فيديو نشرته قناة قديروف على تطبيق تليغرام للتراسل أظهره جالساً عند حافة سرير رجل يُقال إنه «العم العزيز ماجوميد عبد الحميدوفيتش قديروف» ويقبّل يد الرجل ورأسه. ولم يتضح توقيت تصوير المقطع.

وورد في منشور قيل إن قديروف كتبه بنفسه: «حمداً لله، أنا حي وبخير، ولا أفهم إطلاقاً سبب وجود جلبة حتى في حالة مرضي».

ولم يرد متحدثون باسم رئيس الشيشان على اتصالات متكررة في وقت سابق من الأسبوع، من أجل التعليق على تقارير مرضه.