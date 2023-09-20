شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة جديدة.. 600 قتيل وجريح بمواجهات إقليم كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان- أ.ف.ب، وكالات

أعلن مسؤول انفصالي في إقليم ناغورني كاراباخ، الأربعاء، أن العملية العسكرية التي شنّتها أذربيجان أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة مئات آخرين. وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: «ثمة 200 قتيل على الأقل وأكثر من 400 جريح» جراء العملية التي بدأت، الثلاثاء، وانتهت، الأربعاء، بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الانفصاليين.

وكانت السلطات الأذربيجانية قد أكدت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ اعتباراً من، الأربعاء، بعدما وافق الانفصاليون في الإقليم على إلقاء أسلحتهم وبدء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها، الخميس، في إشارة إلى انتهاء العملية العسكرية التي بدأتها القوات الأذربيجانية، فيما أعلنت أرمينيا أنها لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت السلطات الأذربيجانية، إنها تريد «إعادة دمج سلمية» لجيب كاراباخ داخل أراضيها، و«تطبيع» العلاقات مع أرمينيا، متعهدة بضمان ممر «آمن» للانفصاليين الأرمن. كما أكدت قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم الالتزام التامّ باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إن قوات الأرمن في المنطقة الجبلية وافقت على «إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل»، وإنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.

من جانبهم، أعلن الانفصاليون الأرمن، أنهم سيوقفون إطلاق النار وسيلقون أسلحتهم. وقالت الرئاسة المعلنة للمنطقة، في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي، «عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في كاراباخ تم التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتباراً من الأربعاء». وقالت السلطات الانفصالية إنه «ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن كاراباخ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان».

وفي يريفان، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطاب متلفز موجّه إلى الأمة، أن بلاده لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في كاراباخ وأذربيجان. وقال باشينيان «لم تشارك أرمينيا في صياغة نص إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية»، مؤكداً أن يريفان «ليس لديها جيش» في الجيب الانفصالي.