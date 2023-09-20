سكان درنة الليبية بلا طعام أو كهرباء

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وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط إيمان الطرابلسي «إن المواطنين الذين تضرروا من الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا الأسبوع الماضي مازالوا لا يستطيعون الحصول على الطعام ومكان ملائم للإقامة والمياه النظيفة والكهرباء وخدمات الاتصالات».
وكان إعصار دانيال ضرب شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري بعدما ضرب كل من اليونان وبلغاريا وتركيا، كما انهار سدان في الجبال فوق مدينة درنة، مما أدى لاجتياح المياه لمناطق كبيرة من المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 100 ألف شخص، وتباينت أعداد ضحايا الفيضانات خلال الأيام القليلة الماضية.
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