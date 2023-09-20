النقلي يتلقى تهاني الرئاسة المصرية

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة نقلي، بمقر السفارة أمس أمين الرئاسة المصرية عبدالعزيز الشريف، الذي نقل تحيات وتهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة نقلي، بمقر السفارة أمس أمين الرئاسة المصرية عبدالعزيز الشريف، الذي نقل تحيات وتهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة اليوم الوطني الـ93، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار. وجرى استعراض العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

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