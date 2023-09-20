اعتقال 5200 فلسطيني بينهم 147 طفلا في جنين

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وأكد النادي أن قوات الاحتلال، استخدمت كافة أنواع الأسلحة، والسياسات الممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، يضاف إلى ذلك عمليات القتل الميداني، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين، نتيجة لعمليات إطلاق النار خلال حملات الاعتقال.
وأشار إلى أن الاحتلال صعد من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين بشكل ملحوظ، مبينا أن من بين الأسرى في سجون الاحتلال 37 أسيرة، ونحو 170 طفلا.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، في الأراضي الفلسطينية، التي كان آخرها استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح منذ مساء أمس الأول وحتى صباح أمس، مطالبة بموقف دولي، لإجبار الاحتلال على وقف عمليات التصعيد.
وقالت خارجية فلسطين في بيان لها «إن الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة حرب، في الوقت الذي تحمل فيه الفلسطينيون المسؤولية عن التصعيد».
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