شكرا لقرائتكم خبر 123 وحدة سكنية سعودية لمحدودي الدخل في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تقديم 4715 مسكنا اجتماعيا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.
وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان، في كلمة خلال المناسبة، عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه المحتاجون من أصحاب الدخل المحدود.
من جهته هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي، معربا عن التزام الصندوق السعودي للتنمية بإتمام جميع المشاريع التنموية التي تكفل بها في مختلف جهات الجمهورية.
وأكد أن هذه المناسبة تعكس التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية التونسية في شتى المجالات.
الوحدات السكنية السعودية للتونسيين:
- 4715 وحدة في المرحلة الأولى.
- 150 مليون دولار قيمة الدعم.
- 123 وحدة سلمت أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر 123 وحدة سكنية سعودية لمحدودي الدخل في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.