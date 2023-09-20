دول الخليج وأمريكا لإيران: أوقفوا انتشار الطائرات المسيرة

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وجاءت الدعوة بعد الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.
وأكد الوزراء في هذا الاجتماع التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، ورحبوا بالتواصل الدبلوماسي للسعودية ودول الخليج مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوا إيران مرة أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة.
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأكد الوزراء مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر البيان «دعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية.. كما دعوا الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012».
وورد في البيان «دعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن».
أهم قرارات الاجتماع الوزاري:
- استمرار الدعم المشترك لجهود السلام في اليمن.
- مواصلة تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية.
- تثمين دور المملكة في تشجيع الحوار اليمني وتقديم المساعدات.
- الالتزام بحل سلمي في سوريا يحفظ وحدتها وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها.
- دعوة العراق للإسراع في تسوية الوضع القانوني للحدود مع الكويت.
- العمل معا لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية.
- تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين دول المجلس والولايات المتحدة.
- نبذ خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.
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