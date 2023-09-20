أمير قطر يلتقي رؤساء عدد من الدول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني عددا من قادة الدول ورؤساء الوفود للدول الشقيقة والصديقة، المشاركين في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. وأجرى مفاوضات ثنائية مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وممثل أمير دولة الكويت، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. وجرى خلال اللقاءات استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال عمومية الأمم المتحدة.

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