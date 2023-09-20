خالد بن سلمان: حريصون على حل سياسي في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسود جموع اليمنيين حالة من التفاؤل والفرحة لنتائج الوساطة السعودية العمانية لإيقاف الحرب والعودة للسلام وانتشال اليمن من براثن الجوع والاقتتال، وسط ترحيب دولي واسع.

وعاد وفد صنعاء للتشاور مع قياداته بعد زيارة للرياض استمرت 5 أيام، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة، وقال الناطق باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، إن الوفد أجرى فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي، ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة.

وأوضح في منشور عبر منصة «إكس» أن تلك الخيارات سترفع للقيادة للتشاور، وبما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه شعبنا اليمني، وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام.

ورحبت الخارجية السعودية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة سلطنة عمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته في مدينة الرياض.

وأضافت أن النقاشات جاءت استكمالا للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والتي تم التوصل فيها إلى عدد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كل الأطراف اليمنية.

وأشادت بمضامين لقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بوفد صنعاء الذي زار المملكة، والتي جرى فيها التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه.

وفي السياق قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان «أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة».

واضاف «نتطلع أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية».

على صعيد آخر أقدمت عناصر مجهولة بالاعتداء بالضرب المبرح على الدكتور إبراهيم الكبسي، أستاذ بكلية المجتمع بجامعة صنعاء على خلفية انتقاداته ومطالبته بصرف رواتب الموظفين والأكاديميين.

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