ولي العهد الياباني وقرينته في فيتنام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل ولي العهد الياباني فوميهيتو وقرينته الأميرة كيكو العاصمة الفيتنامية هانوي أمس في زيارة رسمية للاحتفال بالذكرى الـ50 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذه أول زيارة رسمية يقوم بها ولي العهد وزوجته لفيتنام منذ 1999، عندما زارا أيضا لاوس وتايلاند.

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