الهند تطلب من رعاياها في كندا توخي الحذر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلبت الهند من رعاياها في كندا والمسافرين إليها التسجيل لدى سفارتها في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بالتخطيط لجريمة قتل خارج نطاق القضاء، لزعيم انفصالي فى كندا. ونقلت وكالة «بلومبيرج» أمس عن بيان لوزارة الخارجية القول «في ضوء تزايد الأنشطة المناهضة للهند وجرائم الكراهية والعنف الإجرامي، المتغاضي عنها سياسيا في كندا، نحث جميع المواطنين الهنود لتوخي أقصى درجات الحذر».

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