الأمم المتحدة تطالب طالبان بوقف التعذيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 1600 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، أثناء اعتقال أشخاص وما أعقب ذلك من عمليات احتجاز لاحقة، بحسب ما ورد في تقرير جديد صدر أمس.

ويغطي التقرير الفترة منذ الأول من يناير من عام 2022 وحتى 31 يوليو من عام 2023، حيث تم توثيق حالات في 29 إقليما من الأقاليم الأفغانية البالغ عددها 34.

وأوضح التقرير أن نصف هذه الانتهاكات وقعت على مدار عملية اعتقال الأفراد واحتجازهم في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، ووكالة الاستخبارات التابعة للسلطات الفعلية في البلاد.