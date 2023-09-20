الأمم المتحدة تطالب طالبان بوقف التعذيب

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ويغطي التقرير الفترة منذ الأول من يناير من عام 2022 وحتى 31 يوليو من عام 2023، حيث تم توثيق حالات في 29 إقليما من الأقاليم الأفغانية البالغ عددها 34.
وأوضح التقرير أن نصف هذه الانتهاكات وقعت على مدار عملية اعتقال الأفراد واحتجازهم في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، ووكالة الاستخبارات التابعة للسلطات الفعلية في البلاد.
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