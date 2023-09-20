انت الان تتابع خبر زيلينسكي يطالب مجلس الامن بتجريد موسكو من هذا الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يجلس أمامه "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".في المقابل، رفض المندوب الروسي، إعطاء زيلينسكي الكلمة الأولى ومشاركته أصلا في الجلسة، معتبرا أن ذلك انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما للسفير الروسي "أريد أن أؤكد لزملائنا الروس والجميع هنا أن هذه ليست عملية خاصة للرئاسة الألبانية.. يوجد حل لهذا الأمر. إذا وافقتم على وقف الحرب لن يلقي الرئيس زيلينسكي كلمة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول من ألقى كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا.

وقال لمجلس الأمن، إن حرب روسيا في أوكرانيا "تفاقم التوتر الجيوسياسي والانقسامات وتهدد الاستقرار الإقليمي وتزيد التهديد النووي وتوجد انقسامات عميقة في عالمنا المتعدد الأقطاب".

وينظر إلى أول رحلة يقوم بها زيلينسكي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ اندلاع الحرب على أنها محاولة لإقناع الدول المتشككة بمساره.

يشار إلى أن مجلس الأمن اجتمع عشرات المرات بشأن أوكرانيا خلال الأشهر التسعة عشر الماضية لكنه لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء لأن روسيا تتمتع بحق النقض (الفيتو).

