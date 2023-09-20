انت الان تتابع خبر ليبيا.. انتشال عشرات الجثث من "وادي الخبطة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأجبرت الفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا، في أعقاب العاصفة، الكثيرين على النزول إلى الشارع، والمشاركة في عمليات الإغاثة والدفن.

ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة السلطات في ليبيا، إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات، في مقابر جماعية.



وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تفشي الأمراض شمال شرقي البلاد وحدوث "أزمة مدمرة ثانية"، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف مستمرة في درنة الليبية من طرف فرق الإنقاذ من مختلف الدول، كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق، أن الغواصين التابعين لها في قوام فرق الإنقاذ الروسية، باشروا تمشيط قاع ميناء درنة شرقي ليبيا بحثا عن جثث ضحايا الإعصار، بحيث يستخدم الغواصون الروس أجهزة خاصة لمسح قاع البحر على عمق يصل إلى 8 أمتار.

ونشرت فرق الإنقاذ الروسية مستشفى متنقلا ومعسكرا ميدانيا في مدينة درنة لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين وتنفيذ عمليات الإنقاذ الطارئة.