السعودية تكشف مفاجأة تخص تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وأضاف بن سلمان في حديث نقلته شبكة "فوكس نيوز"، أن "السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".

وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالقول: "كل يوم نقترب أكثر".