شكرا لقرائتكم خبر عن بنغلاديش تؤكد قرارها بالانضمام لمنظمة التعاون الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة التعاون الرقمي تأكيد بنغلاديش قرارها أن تصبح عضوًا في المنظمة، للإسهام في توسيع مبادرات بنغلاديش نحو تمكين المزيد من النساء والشباب ورواد الأعمال من تحقيق إمكانيات الاقتصاد الرقمي.

ووُقع القرار على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحضور وزير الدولة للاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية بنغلاديش الشعبية جنيد أحمد بالاك، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.

ورحب بالاك، بتوقيع الاتفاقية مع المنظمة، للمساعدة والعمل لمواجهة التحديات المشتركة، وبناء اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولاً للجميع.

التحول الرقمي في بنغلاديش

بدورها أشارت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، إلى أن بنغلاديش أحرزت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي ومعدلات انتشار الإنترنت ومحو الأمية الرقمية، وكذلك إطلاق المبادرات لتسخير التقنيات الرقمية لخدمة عدة قطاعات اقتصادية.

وحصلت بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها 173,2 مليون نسمة، ويبلغ قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 460,2 مليار دولار، على مراكز متقدمة بشكل مستمر كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا حول العالم خلال آخر عقدين.