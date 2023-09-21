شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: الانتخابات الرئاسية حجر زاوية في مستقبل الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي اليوم بشأن القواعد العامة المنظمة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأكد عبد العزيز أن إقرار الهيئة لكونها على مسافة متساوية من جميع المرشحين هو تأسيس لحيادية الهيئة ونزاهتها.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ما عرضته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم يقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيادية الهيئة، ويمهد لانتخابات تعددية ونزيهة.

وأشار عبد العزيز إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر، خاصة بعد حالة الحوار الوطني التي شهدتها مصر في الأونة الأخيرة.