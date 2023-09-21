ولي العهد السعودي: نقترب من التطبيع مع إسرائيل لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات

اعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشبكة "فوكس نيوز "، إن" المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".

واوضح في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبيلوماسية بين البلدين "كل يوم نقترب أكثر".