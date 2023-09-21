محمد بن سلمان عن القضية الفلسطينية: مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن القضية الفلسطينية مهمة جدًا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الأمير محمد بن سلمان مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ونقلتها قناة "العربية" الإخبارية.

وقال بن سلمان إنه "إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلابد للسعودية من حيازته بالمثل"، مشيرا إلى أن أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم.

وأعرب ولي العهد السعودي عن قلق المملكة من حصول أي دولة على أسلحة نووية، لافتا إلى أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.

وأكد محمد بن سلمان أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة، مشيرا إلى أن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن كان عدوًا للسعودية كما كان عدوًا للولايات المتحدة الأمريكية.