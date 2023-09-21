الارشيف / اخبار العالم

محمد بن سلمان عن القضية الفلسطينية: مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

أكد ، الأمير ، أن القضية الفلسطينية مهمة جدًا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الأمير محمد بن سلمان مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ونقلتها قناة "العربية" الإخبارية.

وقال بن سلمان إنه "إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلابد للسعودية من حيازته بالمثل"، مشيرا إلى أن أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم.

وأعرب ولي العهد السعودي عن قلق المملكة من حصول أي دولة على أسلحة نووية، لافتا إلى أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.

وأكد محمد بن سلمان أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة، مشيرا إلى أن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن كان عدوًا للسعودية كما كان عدوًا للولايات المتحدة الأمريكية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا