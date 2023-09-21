لافروف يتهم الغرب بأنه مصاب "بجنون العظمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ)

رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مجلس الأمن الدولي بتوجيه اتهامات خطيرة ضد الغرب.

وقال لافروف اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن المرء يسمع شعارات "الغزو" والعدوان" و "الضم" في خطاب خصوم روسيا الغربيين، ولا يسمع كلمة عن أسباب المشكلات.

وأدلى بتصريحاته ضمن حديث تاريخي طويل عن التطورات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها بلاده في 2014، والمفاوضات التي أعقبتها مع الغرب.

واتهم لافروف الغرب بأنه مصاب "بجنون العظمة".

وأضاف، أن الغرب يلجأ بصورة انتقائية إلى المعايير والمبادئ "حصريا بناء على احتياجاته الجيوسياسية الضيقة".

وأشار، إلى أن هذا أدى إلى عالم أقل استقرارا وظهور بؤر توتر جديدة.

وأفاد بأن روسيا ما زالت تصر على أنه يجب احترام جميع بنود ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها، "لا انتقائيا، بل بصورة شاملة" لكي "يتم وضع الأمور في مسار سلمي".