وزير النقل: الإيراد اليومي للسكك الحديدية ارتفع من 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن دخل السكك الحديدية كان يتراوح يوميا ما بين 4 و5 مليون جنيه، واليوم أصبح الإيراد اليومي للسكك الحديدية إلى 15 مليون جنيه.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك إقبال كبير على قطارات النوم، خاصة فيما يتعلق بالسياحة، مشيرًا إلى أن عربات النوم الجديدة ستتسع لحوالي 94 راكب، إضافة إلى وجود كبائن فاخرة تضم سرير واحد وحمام، وكبائن فاخرة سريرين بحمام، وأخرى 4 سرير بحمام .

وأوضح أن القطار السريع سيستغرق من القاهرة حتى أسوان 4 ساعات ونصف، معلقًا: "مش محتاج تنام ولا تركب طائرة ولكن هذا لا يعني إلغاء قطارات النوم، الرئيس صدق على شراء 6 قطارات نوم جديدة، خاصة أن عربيات النوم المتواجدة حاليا منذ عام 1980 و1982 وأجريت لها أكثر من عمرة".

وأشار إلى أن نسبة حجز عربات النوم تصل إلى 100%، مشيرا إلى أنه تم إجراء العقد الفني لعربات النوم بقرض حكومي ميسر مع إسبانيا بقيمة 200 مليون يورو تسدد على 24 سنة بعد 6 سنوات فترة سماح، بفائدة 1%.

وأكمل: "راضي تماما على انتظام حركة السكك الحديدية، قطارات القاهرة الإسكندرية أصبحت منتظمة تماما كون نظام الإشارات الخاص به انتهى بنسبة 100%، منظومة الإشارات في المنيا وأسيوط انتهت بنسبة 100%، مصر اتنقلت في مكان تاني ولسه، بلدنا تستاهل جديد وإن شاء الله هنعمل جديد".