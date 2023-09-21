خالد عبدالعزيز: الحوار فرصة حقيقة للأحزاب السياسية لعرض برامجها ورؤيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إنه هناك 6 لجان تتبع المحور المجتمعي وكنت حريصًا على ان يكون لكل لجنة قائد خاص بها

وأضاف "عبد العزيز"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني أتاح له فرصة الاستماع لرؤى واقتراحات المواطنين على أرض الواقع، متابعًا: "فوجئت بوجود أفكار خارج الصندوق من المواطنين ضمن المقترحات التي تلقيتها في المحور المجتمعي".

وأكد أن الحوار فرصة حقيقة للأحزاب السياسية لعرض برنامجها ورويتها، وفوجئت بأن إعلان المقترحات من المواطنين بالحوار الوطني جاءت المحور الاقتصادي في المرتبة الأولى والمجتمعي في المرتبة الثانية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني فكرة رائعة ويجب ان نعرف كيف نستفيد منه.

وأوضح أن موضوع ريادة الأعمال بالغ الأهمية ويحتاج الى تشريع جيد للاستفادة من هذا المجال.