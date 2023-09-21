"هجيب منين مرتبات".. كامل الوزير: "المفروض نزود أسعار التذاكر لكن مش دلوقتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف كامل الوزير، وزير النقل، عن عدم إنشاء محطة عند فرع النادي الأهلي في القاهرة الجديدة قال، موضحًا أن المونوريل له مسار محدد.

وأضاف "الوزير"، ممازحا الإعلامي أحمد موسى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، قائلًا: "الأهلي نادينا كلنا، وأبارك لك على البداية الموفقة في الدوري، وإن شاء الله التوفيق لكل الأندية وعلى رأسها نادي الزمالك، من فترة قلت سيعود الزمالك، بدون الزمالك لا يوجد أهلي، وبدون أهلي لا يوجد زمالك"، معقبًا: "ممكن نعمل فرع ثاني عشان خاطر حضرتك والأهلاوية".

وبالنسبة لموعد التشغيل الفعلي للمونوريل قال وزير النقل إن التشغيل التجريبي للمونوريل سيبدأ نوفمبر المقبل، ثم يبدأ التشغيل الفعلي في مارس وأبريل خلال 2024.

وحول احتمالية رفع أسعار التذاكر قال وزير النقل: "مش هنغليها دلوقتي، وبعد حزمة الحماية الاجتماعية أسفرت عن رفع الحد الأدني والأقصى للرواتب، وبالتالي رواتب السكك الحديدية سترتفع إلى 4.2 مليار جنيه، بعد ما كان 3.6 مليار جنيه، طيب لما المرتبات تتحرك بالشكل دا أجيب منين".

وتابع: "عمال استثمر ونبيع الخردة باسعار خيالية وبنعمل اعلانات وزياردة السولار، المفروض نزود التذكرة طبعا بس مش دلوقتي"، لافتًا إلى أن إيرادات بيع الخردة تصل إلى 300 مليون جنيه في السنة الواحدة خلال آخر 3 سنوات.