السلطات الاسرائيلية تمنع عبور العمال من غزة مع تصاعد التوترات على الحدود

أغلقت السلطات في إسرائيل نقاط العبور مع غزة اليوم ومنعت آلاف العمال من الوصول إلى أعمالهم في إسرائيل والضفة الغربية بعد أيام من مظاهرات على الحدود أطلقت القوات الإسرائيلية خلالها النار وقتلت متظاهرا أمس الثلاثاء.

وأكد متحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق "كوجات"، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن معبر بيت حانون المؤدي لغزة مغلق وسيعاد فتحه "بناء على تقييم الوضع". ولم ترد كوجات على طلبات للحصول على مزيد من التفاصيل.

وهناك نحو 18 ألف فلسطيني في غزة لديهم تصاريح للعمل داخل إسرائيل، وتؤدي خطوة منعهم من العبور إلى حرمان الاقتصاد المتعثر في القطاع المحاصر من حوالي مليوني دولار يوميا.

ورشق متظاهرون بجانب الجدار العازل في غزة القوات الإسرائيلية بالحجارة وألقوا عليها عبوات متفجرة بدائية الصنع، بينما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

وذكر مسؤولو الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت أمس الثلاثاء فلسطينيا بالرصاص وأصابت 11 آخرين خلال الاحتجاجات، كما أصابت أربعة آخرين اليوم الأربعاء. وتعهدت جماعة تدعو نفسها "الشباب الثائر" في بيان بمواصلة الاحتجاج.