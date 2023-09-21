محمد بن سلمان يؤكد: إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلابد لنا من حيازته بالمثل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه "إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلا بد لنا من حيازته بالمثل".

جاء ذلك في مقابلة أجراها الأمير محمد بن سلمان مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ونقلتها قناة "العربية" الإخبارية.

وقال بن سلمان: "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية"، مؤكدًا أن "أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم".

وشدد ولي العهد السعودي على أن العالم "لا يتحمل هيروشيما جديدة".

وردًا على سؤال عن مدى اقتراب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال بن سلمان: "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وفي وقت سابق الأربعاء، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعمل معًا من أجل التوصل إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.

وفي سؤال بشأن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، أكد الأمير محمد بن سلمان أنه كان عدوًا للسعودية كما كان عدوًا لأمريكا.