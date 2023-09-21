شكرا لقرائتكم خبر عن طلب غريب من أونانا بعد هزيمة مانشستر يونايتد من بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طلب الكاميروني أونانا حارس مرمي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إجراء مقابلة تلفزيونية بعد مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم الحارس الدولي الكاميروني اعتذاره لجماهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

تصريحات أونانا بعد مباراة بايرن ميونخ

قال الحارس الكاميروني في تصريحات تليفزيونية: "أنا من خذل الفريق، لم نكسب المباراة وأنا السبب في ذلك لذالك اعتذر للجميع عن هذه الهزيمة".

وأضاف حارس مانشستر يونايتد: "من الصعب حقًا تقبل الهزيمة بهذا الشكل، لعبنا بشكلٍ جيد حتى الهدف الأول بسبب خطائي.. لقد خذلت الفريق اليوم."

وأختتم حديثه قائلًا: "لدي الكثير لاثبته لهذا الفريق، بكل صدق لم تكن بدايتي جيدة هُنا ولم تكن كما أريدها لمساعدة الفريق."

بينما قال ريو فيرديناند أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "أنا احترم أونانا حقًا بعد تصريحاته الآن، لقد قمت أنا كلاعب بأخطاء وكنت أرفض الظهور في وسائل الإعلام.. لقد أظهرت هذه المقابلة شخصيته وتحمله للمسؤولية."