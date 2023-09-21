من العدالة حتى الفتاح العليم.. وزير النقل يعلن موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :



أعلن كامل الوزير، وزير النقل، عن موعد تشغيل مونوريل العاصمة للمواطنين هلال شهري مارس – أبريل عام 2024.

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، إنه خلال شهر نوفمبر المقبل سيتم تجربته من محطة العدالة بالعاصمة حتى مسجد الفتاح العليم، ثم محور المشير، مؤكدا أن المونوريل يسير في شوارع عمودية، وتشغيله من خلال مركز التحكم والسيطرة بالعاصمة الإدارية،مبينا أن تجارة الترانزيت وصلت لـ4 ملايين حاوية في ميناء شرق بورسعيد.

وأشار أن تجارة الترانزيت تحتاج أرصفة كبيرة بجانب تشريعات وقوانين، منوها أن الدولة لديها 18 كيلو أرصفة بعدما كان لدينا 3 كليو فقط، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنشاء 18 كيلو آخرين بأعماق تصل لـ 18 مترا في ميناء السخنة، وتم التوجيه بعدم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد تشغيله ودخول الخدمة.

وأردف الوزير، أن نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من رصف 12 كيلو، وختام تطوير ميناء السخنة في 2025، والتشغيل التجريبي 2024.

وأكد أنه في شهر نوفمبر المقبل سيتم تجربة مونريل العاصمة الإدارية من محطة العدالة بالعاصمة حتى مسجد الفتاح العليم، ثم محور المشير، لكن موعد تشغيل مونوريل العاصمة للمواطنين سيكون في مارس – أبريل 2024