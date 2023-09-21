علي الدين هلال: جلوس المختلفين سياسيا على مائدة واحدة أمر إيجابي للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر لجنة المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الجمع بين المختلفين هو جوهر الحوار الوطني، وجلوس المختلفين سياسيا على مائدة واحدة أمر إيجابي للغاية.

وأضاف "هلال"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أنه نبحث داخل الحوار الوطني على المساحات المشتركة بين الاشتراكية وعملية بناء الثقة بينهم، مؤكدًا أن الحوار الوطني له مؤيدوه ومعارضوه وهناك أشخاص محافظة بطبعها وترفض التغيير.

وأوضح أن الحوار الوطني عملية ممتدة وهو منهج للتفكير والحوار سيتوقف في فترة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن دعم وتطوير الحياة السياسية في مصر احد أولويات المحور السياسي للحوار الوطني.