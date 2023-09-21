كامل الوزير: افتتاح محور المشير طنطاوي أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:



أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة وفرت 500 مليون يورو من خلال تصنيع قطارات السكة الحديد وعربات المترو محليا، مشيرا إلى أن الدولة لديها اكتفاء ذاتيا في الوقت الحالي.

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء إننا جاهزون لتصدير عربات السكة الحديد ودعم شركات القطاع الخاص،

وبشأن محور المشير طنطاوي، أوضح وزير النقل أن شركات الصيانة تعمل على تطويره حاليًا، عبر أفضل الآلات والماكينات العملاقة بشركات الصيانة الذاتية، منوهًا أنه سيتم افتتاح محور المشير طنطاوي خلال أكتوبر المقبل، وسيكون واجهة رائعة تليق بمصر.

وأكد أن القطار السريع سيتحرك في كل المحافظات الساحلية سيسهم في انتعاش السياحة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي ضرر للمواطنين.

وأشار إلى أن الخط الثالث للقطار السريع يعد أفضل وسيلة نقل للسياح الألمان والروس، وهو عبارة عن شبكة متكاملة تربط كل المحافظات، والتي تصل لـ2000 كم.

وأضاف أن المسافة من القاهرة لسوهاج تستغرق 4 ساعات فقط بالقطار السريع، وألمانيا ستشغل وتدير خطوط القطار السريع بـ4 آلاف مصري و90 ألمانيا سيتم تخفيضهم بداية من السنة الثالثة، والأرباح ستأتي بعد سنوات التشغيل الأولى بعائد اقتصادي كبير،لافتًا إلى أن الرئيس السيسي صدق على استيراد 6 قطارات نوم جديدة بجانب الـ100 عربة الحالية المطورة.

