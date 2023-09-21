رئيس وزراء الكويت: الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية"

اعتبر رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول خلال لقائه مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".

ودعا الصباح إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، مكررا بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أمس الأربعاء.

وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين. وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وتم التوقيع على الاتفاقية في 2012 وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013.

وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.