شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: دمرنا 19 مسيرة أوكرانية هاجمت "القرم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الخميس، التصدي لهجوم نفذته القوات الأوكرانية تجاه شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، حسبما نقلت قناة آر تي الروسية.

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وأضافت في بيان: "في ليلة 21-20 سبتمبر، نجحنا في التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وتابع البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلجورود وأورلوف".

الجيش الأوكراني يتصدى لهجمات روسية

قال الجيش الأوكراني يوم الأربعاء، إنه صد تقدم للقوات الروسية في قطاعين مهمين من الجبهة.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الوحدات الروسية حاولت استعادة قرية أندريفكا بالقرب من باخموت في منطقة دونباس، التي فقدت الأسبوع الماضي، لكنها لم تنجح.

واستولت القوات الروسية على باخموت بعد أشهر من القتال والخسائر الفادحة، ومع ذلك، يحرز الهجوم المضاد الأوكراني تقدمًا شمال وجنوب المدينة، ويضع القوات الروسية تحت الضغط.

وقالت أوكرانيا إن روسيا شنت أيضًا هجمات جوية ومدفعية على خط المواجهة بالقرب من روبوتين في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.