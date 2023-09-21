انت الان تتابع خبر التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل إلى تشكيلاتها الجامعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "اصدرت سبعة وعشرين أمرا وزاريا جديدا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها".

وأضاف، أن "هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 40571 في 2023/7/16 وملحقه 54555 في 2023/8/24".



ودعت الوزارة المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى "استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة".