الأولى منذ عقدين وهذه تفاصيل الزيارة.. الأسد يصل الصين

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق إنه من المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية مع أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية.

وأشار مكتب الرئاسة السورية في بيان، يوم الثلاثاء، إن الأسد سيرأس وفدًا رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات في بضع مدن صينية تشمل اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.



ويبدأ الرئيس السوري بشار الأسد، زيارة إلى الصين، تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".