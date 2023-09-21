نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لهبوط طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) في مطار لندن هيثرو، حيث أوضح أنّ الهبوط كان سلسًا "في خضم رياح شديدة أجبرت العديد من الطائرات التابعة لشركات أخرى على إلغاء عملية الهبوط".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية نشر فيديو لهبوط طائرة تابعة لـ"الميدل ايست" في لندن: هبوط "سلس" في خضم رياح شديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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