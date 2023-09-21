نقيب الصيادلة: النازحون السوريون يهددون الأمن الصحي في لبنان

اعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم، اثر استقباله وفدا من "نصرة القدس"، أن "النازحين السوريين يهددون الأمن الصحي في البلاد، فهم إضافة الى مزاحمتهم اللبنانيين على الكمية المحدودة من الأدوية المتوافرة، والمنشآت الصحيّة المتهالكة، يقومون بإنشاء مراكز غير شرعية تتعاطى تجارة شتى انواع الأدوية المهربة"، داعيا المسؤولين الى "تحمل مسؤوليتهم قبل الإنفجار الكبير على الصعد كافة".

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