قوى الامن: توقيف شخصين بجرم ترويج عملة مزيّفة في مرجعيون وضبطت مبلغاً مزيّفاً في حوزتهما

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه "في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام شخصين على متن سيارة ذات لون أبيض بترويج عملة مزيّفة من فئة /100/ دولار أميركي ضمن مدينة مرجعيون".

ولفت البيان الى انه "على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه المفرزة إلى كشف رقم المركبة الآلية من نوع "كيا"، إضافةً الى تحديد مكانها في محلة الخردلي، حيث قامت دورية بمطاردتها، وتمكّنت من ضبطها وتوقيف كل من كان على متنها، وهما كل من: ح. ج. (مواليد عام 1995، لبناني)، ف. ع. ر. (مواليد عام 2005، سورية)، وقد تبيّن أنهما تحت تأثير المواد المخدّرة. وبتفتيشهما والسّيّارة ضبطت مبلغ /2,400/ دولار أميركي مزيّف. وباستماعهما، اعترفا بإقدامهما على محاولة ترويج العملة المزيّفة في المحلّة".

اضاف البيان "اودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، للتّوسّع بالتحقيق معهما وإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء".