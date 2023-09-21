الجيش: إحباط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود الشمالية وتعرّض دوريتنا لإطلاق نار

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 20 / 9 /2023، أحبطت دورية من الجيش محاولة تهريب بضائع من لبنان إلى سوريا عبر الحدود الشمالية. وقد تعرّض عناصر الدورية لإطلاق نار من قبل المهربين فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المهربين، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة".

وأكدت المديرية، أن "البضائع المضبوطة سُلمت إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".