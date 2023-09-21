أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "يسمع منذ ساعات الفجر أصوات انفجارات مترافقة مع رمايات رشاشة ثقيلة يتردد صداها في العديد من قرى وبلدات مناطق مرجعيون حاصبيا العرقوب سيما تلك المحلة اجهة لمزارع شبعا، ويرجح انها جراء مناورات عسكرية للجيش الاسرائيلي داخل المناطق المحتلة ويتزامن ذلك مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سماع أصوات انفجارات في قرى وبلدات مناطق مرجعيون ناتجة عن مناورات اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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