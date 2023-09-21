أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنه "بعد تعرّض شابّين للطعن بالسكاكين جرّاء إشكالٍ جرى في الطريق الجديدة في بيروت، أدّى إلى وفاة المدعوّ زياد المصري وإدخال شقيقه مهنّد المصري إلى مستشفى المقاصد بحالة حرجة، تمّ تكليف المديرية العامّة لأمن الدّولة شعبة الخدمة والمعلومات من قبل النيابة العامّة الإستئنافية في بيروت بتكثيف الجهد الإستعلامي بغية رصد وتوقيف المتورطين، على الأثر، تمّت المتابعة وتوقيف المدعو (ح.ح) وإحضاره للتحقيق معه، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية أمن الدولة: توقيف أحد المتورّطين بقتل زياد المصري إثر إشكال في الطريق الجديدة ببيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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