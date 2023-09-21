الشرطة الإندونيسية: انفجار في مستشفى قرب العاصمة جاكرتا

ذكرت الشرطة الإندونيسية إن انفجارا وقع في مستشفى قرب العاصمة جاكرتا اليوم، وإنها أرسلت فرقة من خبراء المتفجرات إلى المكان.
ونقل موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري عن الشرطة القول إن "الانفجار ربما نجم عن زيادة في سخونة مصدر للكهرباء في وحدة للأشعة بمستشفى "إيكا" في منطقة سيربونغ".
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