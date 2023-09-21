شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة «حيازة سلاح ناري».. نجل بايدن يمثل شخصياً أمام المحكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن ـ (أ ف ب)

حدد الثالث من أكتوبر/تشرين الأول موعداً لمثول هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي شخصياً أمام محكمة في ديلواير في شرق الولايات المتحدة لتوجيه الاتهام إليه رسمياً بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية، على ما جاء في قرار صدر الأربعاء.

ورفض القاضي طلباً تقدم به هانتر بايدن، المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو.

وبعدما حدد موعد الجلسة في 26 سبتمبر/أيلول، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وكتب أيب ديفيد لويلي محامي هانتر بايدن في رسالة موجهة إلى القاضي «سيقر السيد بايدن بالتهمة وما من سبب يمنعه من التلفظ بهاتين الكلمتين عبر تقنية الفيديو».

إلا أن القاضي كريستوفر بورك برر قراره بقوله: إن هذا المثول الأول «هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصياً في محكمتنا أمام القاضي».

وأضاف «غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلالها مثوله السابق في يوليو/ تموز 2023 لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة».

وهانتر بايدن متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقاً.