شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: مناورات الناتو «استعداد لصدام عسكري» مع موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها الخميس، إن مناورات حلف شمال الأطلسي قرب حدود البلاد تتسم بالاستفزازية والعدوانية على نحو كبير وتزيد من خطر وقوع حوادث.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن مناورات الناتو المخطط لها في عام 2024، وهي الأكبر منذ الحرب الباردة، وتعتبر جزءاً من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا، وخطوة أخرى لزعزعة استقرار الوضع في أوروبا.

وأكد أن «هذه المناورات استفزازية، وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية، وهي استعراض للقوة، ومحاولة للضغط العسكري- السياسي وصيغ السيناريو بطريقة لا تترك مجالاً للشك في أن هذا الإجراء هو جزء من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا».

وأضاف الدبلوماسي بأن الأمر يمثل «خطوة متعمدة أخرى نحو زعزعة استقرار الوضع في الشمال».

وفي وقت سابق، أفيد بأن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يخطط لإجراء أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة، في ربيع عام 2024، في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، بهدف تطوير إجراءات «لصد هجوم روسي محتمل».