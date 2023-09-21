شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

وقع إطلاق نار قرب مدخل السفارة الأمريكية شمال بيروت، وفق ما أفاد متحدث باسمها الخميس، مؤكداً أن الحادث لم يتسبّب بسقوط ضحايا.

وقال المتحدث جايك نلسون "عند الساعة 22,37 (19,37 ت غ)، وقع إطلاق طلقات نارية قرب مدخل السفارة الأمريكية في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية.

وأوضح أن إطلاق النار لم يؤد إلى سقوط جرحى، وأن السفارة على تواصل وثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وتشهد المنطقة المحيطة بمجمع السفارة الأمريكية إجراءات أمنية مشددة يتولاها بشكل أساسي الجيش اللبناني، وتقوم واشنطن حالياً ببناء مجمع ضخم في المنطقة ذاتها لنقل السفارة إليه.

وأتى إطلاق النار تزامناً مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعا للسفارة في عوكر عام 1984، أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات.

وانتقلت السفارة إلى هذه البلدة عام 1984 بعد تعرض مبناها السابق في منطقة عين المريسة في غرب بيروت لتفجير ضخم بشاحنة مفخخة في 18 نيسان/إبريل 1983 أدى لمقتل 63 شخصاً.