شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بـ«نووي بيونغ يانغ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول (رويترز)

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، الخميس، إن البلاد فرضت عقوبات جديدة على عشرة أشخاص وكيانين على صلة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي وتعاملات في الأسلحة مع ثلاث دول من بينها روسيا.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن وزير الدفاع الكوري الشمالي من بين من فرضت عليهم عقوبات.

وكانت كوريا الجنوبية فرضت منذ شهرين، عقوبات مشابهة على 4 أفراد و3 كيانات من كوريا الشمالية رداً على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية آنذاك، أنه رداً على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي، قررت الحكومة فرض عقوبات أحادية الجانب ضد 4 أفراد و3 منظمات متورطة في تطوير وتمويل الأسلحة النووية والصاروخية.