شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تواصل السعي لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها تواصل السعي لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء: "يمكننا أيضًا أن نتخيل كوننا عضوًا دائمُا"، ولكن ليس من المصلحة الذاتية، ولكن في سياق تحديث كبير يأخذ في الاعتبار بشكل عام حقائق القرن الحادي والعشرين".

انتقاد الفيتو الروسي

انتقدت بيربوك روسيا لما عدّته "إساءة استخدام حق النقض في مجلس الأمن فيما يتعلق بحربها في أوكرانيا"، وقالت: "هذا هو السبب في أن الإصلاح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ومع ذلك، علينا أن نكون واقعيين، فلن يأتي غدًا".

وجاءت تصريحات بيربوك بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي تحدث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيًا لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية ضد بلاده في فبراير 2022، وطالب فيه بمنح ألمانيا مقعد دائم في مجلس الأمن.