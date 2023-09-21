شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا: ندرس تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16.

وتستبدل بلجيكا طائراتها من طراز إف-16 بأخرى من طراز إف-35.

دعم بلجيكا لأوكرانيا بطائرات إف-16

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع إن طائرات إف-16 قديمة جدا بحيث لا يمكن لأوكرانيا استخدامها في المعركة، غير أن دي كرو قال إنها قد لا تزال مفيدة، على سبيل المثال في تدريب الطيارين.

وبين دي كرو لإذاعة في.آر.تي البلجيكية أمس الأربعاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "طلبت من وزارة الدفاع معرفة ماهية الاستخدامات الممكنة لطائراتنا من طراز إف-16 في أوكرانيا... نحن بحاجة إلى دراسة جميع الخيارات".

وأشارت النرويج والدنمرك وهولندا في الأشهر القليلة الماضية، إنها ستزود أوكرانيا بطائرات إف-16 بمجرد أن تصبح قواتها الجوية جاهزة لاستخدامها.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

من جهة أخرى كانت أعلنت بولندا توقفها عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن مع تعمق الخلافات بشأن استيراد منتجات الحبوب الأوكرانية.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بولسات: "لم نعد ننقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأننا الآن نسلح بولندا بأسلحة أكثر حداثة"، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.