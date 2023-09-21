شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.7 درجات.. زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إنّ زلزالاً بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، ضرب جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا.

وأوضحت أن مركز الزلزال وقع على بعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 22 كيلومترًا، فيما لم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن.

الزلازل في إندونيسيا

وغالبا ما تتكرر الزلازل في تلك الجزيرة، فقبل فترة ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل حينها أن مركز الزلزال كان على عمق 63 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 04.87 درجة جنوبا وخط طول 102.86 درجة شرقًا.

زلازل جزيرة سومطرة

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، كما تكرر الأمر وضرب زلزال بلغت قوته 7درجات على مقياس ريختر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عمق 594 كيلومترًا في البحر، عند الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية تسونامي آنذاك.