وزير الخارجية الاسرائيلي يرى إمكانية التوصل لاتفاق إطاري للتطبيع مع السعودية بحلول 2024

اشار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الى إن "الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أميركية قد يصبح جاهزا بحلول مطلع العام المقبل"، وذلك بعد أن أشارت الدول الثلاث إلى إحراز تقدم في المفاوضات المعقدة.

واوضح كوهين في حديث لراديو الجيش الإسرائيلي، بانه "يمكن سد الفجوات، سيستغرق الأمر وقتا، لكن هناك تقدما". وأضاف "أعتقد أن هناك بالتأكيد احتمال أن نستطيع في الربع الأول من عام 2024، بعد أربعة أو خمسة أشهر، الوصول إلى مرحلة يتم فيها الانتهاء من تفاصيل الاتفاق".

وعبر الرئيس الاميركي جو بايدن عن تفاؤله بشأن آفاق التطبيع في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء.

واوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حديث الى "فوكس نيوز"، إن "الجانبين يقتربان كل يوم من التوصل إلى اتفاق".