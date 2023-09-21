أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "قسم الاشغال في بلدية النبطية جال على قنوات الامطار و العبارات والمصافي والمباشرة بتنظيفها من الأوساخ والاتربة، وذلك قبل حلول فصل الشتاء، وسيستمر العمل في تنظيف المجاري في كل الاحياء والمتفرعات والشوارع الرئيسية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تنظيف قنوات الأمطار والعبارات والمصافي في النبطية قبل حلول الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.